L'Audiència Nacional anul·la l'ordre de presó de quatre CDR però no els allibera

La Sala Penal de l'Audiència Nacional anul·la les ordres de presó de quatre dels membres dels CDR detinguts el passat 23 de setembre, però els manté empresonats a Madrid. El tribunal té parcialment en consideració el recurs d'apel·lació presentat per la defensa, segons el qual els acusats van declarar sense prou informació i, per això, tornarà a celebrar una vista aquest dimecres per decidir les mesures cautelars que els imposa.Per ara Alerta Solidària, que coordina les defenses dels nou investigats en l'operació Judes, només té confirmació de les citacions a Eduard Garzón i Xavier Duch, tot i que diverses informacions apunten que la vista també revisarà l'empresonament provisional de dos investigats més.El motiu pel qual continuen a la presó tot i les ordres d'anul·lació és que la Sala Penal dona l'última paraula al jutge, Manuel García Castellón, que haurà de decidir si manté o no la mesura cautelar a la vista que se celebrarà demà a les dotze del migdia.

