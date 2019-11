GUIA Tot el que has de saber per col·laborar amb el Gran Recapte d'aliments

Arriba una nova edició del Gran Recapte , una de les principals campanyes de recollida d'aliments bàsics. Tindrà lloc aquest cap de setmana, el divendres 22 i el dissabte 23 de novembre. L'any passat, la campanya va recollir 4.310.000 kg en més de 2.926 punts de recollida i va comptar amb l'ajuda de més de 28.313 persones voluntàries.Aproximadament un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya i els quatre Bancs d'Aliments, que organitzen la campanya sense ànim de lucre, pretenen, precisament, que aquestes persones no esdevinguin persones marginades. Aquí t'expliquem com trobar el punt de recollida més proper i quines alternatives hi ha si no pots participar en la campanya d'aquest cap de setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor