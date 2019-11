Cs sol·licita una comissió d'investigació sobre la relació de Torra amb els CDR

Una comissió d'investigació sobre la relació del president de la Generalitat, Quim Torra, amb els CDR. Aquesta és la sol·licitud que ha registrat aquest dimarts al Parlament el grup parlamentari de Ciutadans després que l'anterior ple la majoria de la cambra rebutgés una compareixença del president sol·licitada per quatre grups sobre la mateixa qüestió."Volem que doni la cara i expliqui quina és la seva relació amb els comandos separatistes violents i la seva pretensió d'atemptar a Catalunya i d'atrinxerar-se al Parlament", ha argumentat el diputat de Cs Nacho Martín-Blanco. En les darreres setmanes, s'han vinculat informacions sobre el sumari dels membres dels CDR empresonats que apunten a una connexió amb el president Torra, un fet que ell mateix ha negat.Segons Ciutadans, la declaració que va fer el president de la Generalitat en el judici per desobediència aquest dilluns al TSJC és un "espectacle lamentable" que suposa "la degradació de les institucions catalanes". Sota el seu criteri, amb la no retirada de la pancarta amb el llaç groc ordenada per la Junta Electoral, Torra va "menystenir i sostraure els drets dels ciutadans" perquè la màxima institució catalana va "vulnerar el principi de neutralitat".

