Increment de 400 places d'allotjament per a sense sostre durant l'hivern a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona oferirà 400 places extra d'allotjament d'emergència per als sense sostre quan la temperatura caigui per sota dels zero graus a la ciutat. És l'anomenada Operació Fred, que s'activa en fase preventiva al desembre o quan s'arribi als 5 graus, i dura fins a la primavera.Habitualment el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ja reserva durant l'any 75 places d'aquestes característiques, a les quals cal sumar-hi ara 325 més. Es dividiran en 150 places en un equipament del districte de Sant Martí, 100 més en un equipament de Sarrià-Sant Gervasi, 30 places exclusivament per a dones al districte de l'Eixample, 25 places més al mateix CUESB i 20 places en un recurs residencial ja existent també a Sarrià-Sant Gervasi.En cas que les temperatures sota zero s’estenguin en el temps i sigui necessari, s’habilitaran les places addicionals que calgui per donar resposta a aquesta situació d’emergència. Això suposaria comptar amb d’altres equipaments municipals i mobilitzar recursos humans per assegurar el correcte funcionament del dispositiu.Durant l’hivern 2018-2019 la fase d’alerta no es va haver d’activar perquè les temperatures a Barcelona no van situar-se cap dia al voltant dels 0 graus, mentre que durant l’hivern 2017-2018 es va haver d’activar en dues ocasions i fins i tot es va haver de reactivar la fase preventiva a finals de març per una baixada sobtada dels termòmetres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor