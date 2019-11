Enxampat circulant a 226 km/h per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària un conductor de 62 anys i veí de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) que anava amb el seu cotxe a 226 km/h per l'AP-7, al seu pas per Sant Julià de Ramis (Gironès). Va passar el 15 de novembre a dos quarts de dotze del migdia durant un control de velocitat al quilòmetre 50 d'aquesta via.El denunciat va superar amb 106 km/h el límit establert a l'autopista, que és de 120 km/h. Els policies van aturar el conductor i, després d'identificar-lo, van notificar-li l'obertura de diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible.El denunciat, de 62 anys, nacionalitat alemanya i veí de Castell Platja d'Aro, no tenia antecedents. Haurà de presentar-se al Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.

