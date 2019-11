L'Ajuntament de Barcelona es personarà contra els ultres que van apallissar un jove el 17 d'octubre

L'Ajuntament de Barcelona exercirà d'acusació popular contra els ultres que van apallissar un jove al centre de la ciutat el 17 d'octubre (podeu veure el vídeo aquí ). Així ho ha anunciat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, aquest dimarts.L'agressió feixista va tenir lloc després d'una concentració d'extrema dreta a la plaça Artós de Sarrià. Un cop finalitzada, un grup nombrós d'ultres van desplaçar-se fins al centre - sense que els Mossos ho impedissin -, on s'estava desenvolupant una manifestació de protesta contra la sentència.Allà, un grup va colpejar brutalment amb pals un jove a la confluència dels carrers Balmes i Rosselló, provocant-li la perforació d'un timpà i un hematoma a la mandíbula. El noi ha estat atès per l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona, que continua en contacte amb ell.Serra ha recordat que els Mossos d'Esquadra no van "encapsular" els ultres quan aquests es dirigien al centre, però ha valorat positivament la "diligència" de la policia catalans i els jutjats en la investigació posterior. Quatre persones van ser detingudes com a presumptes autores de l'agressió i dues d'elles continuen en presó provisional. Les dues que han quedat en llibertat a l'espera de judici tenen una ordre judicial d'allunyament de la víctima.El regidor de Drets de Ciutadania ha argumentat que la voluntat d'exercir d'acusació popular és enviar un "missatge" a l'extrema dreta. "Tenen dret a manifestar-se a l'espai públic però no pot ser que amenacin, coaccionin i agredeixin els ciutadans que pensin diferent", ha afirmat.Serra ha assegurat que es tracta d'un "cas aïllat" però que alhora l'Ajuntament ha trobat un "patró" de comportaments d'aquest tipus per part de grups d'extrema dreta.

