Salvadó nega al TSJC haver participat en els preparatius de l'1-O

L'exsecretari d'Hisenda i actual diputat d'ERC al Parlament Josep Lluís Salvadó ha assegurat aquest dimarts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) no va superar mai les competències autonòmiques. Salvadó ha declarat com a investigat que el programa e-Spriu va permetre assumir el 100% de les competències en matèria tributària, cosa que el programa Gaudí només feia al 50%. Davant de la magistrada instructora, Salvadó ha negat que participés en la preparació del referèndum de l'1-O i també ha desmentit que preparés estructures d'estat.Segons han explicat fonts jurídiques, Salvadó ha aportat aquest matí 35 documents i informes que avalarien la seva tesi que la seva feina per desplegar les competències de l'ATC mai van superar el marc legal autonòmic. Per fer-ho també s'ha ajudat de nombrosos informes, anàlisis econòmics i correus electrònics que avalarien la feina de l'ATC, que va duplicar personal i delegacions per assumir noves competències. De fet, ha recordat que amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, només es van trobar dues o tres persones, de 720, treballant en un petit programa que podia contravenir la legalitat.Sobre la seva participació en els preparatius del referèndum, ha dit que ell només va rebre dos correus electrònics d'Oriol Junqueras i Marta Rovira instant a participar-hi, correu que van rebre 40.000 militants i simpatitzants d'ERC. També ha negat que ell i Elsa Artadi dissenyessin els preparatius posteriors a l'1-O en cas d'independència.Salvadó s'ha negat a respondre les preguntes de la fiscalia i de Vox, acusació popular, i només ha respost a la seva defensa, tot i que també ha aclarit algunes coses que demanava la magistrada. D'altra banda, Salvadó s'ha negat a fer una prova cal·ligràfica, proposada per la magistrada instructora, per comparar la seva lletra amb la d'alguns manuscrits inclosos en el sumari, dels quals ell nega l'autoria. Durant l'interrogatori, d'unes tres hores de durada, tampoc s'han escoltat trucades telefòniques intervingudes per la Guàrdia Civil, i l'investigat ha llegit nombrosos correus electrònics que avalarien la seva versió.Salvadó està sent investigat per la magistrada Maria Eugènia Alegret en la mateixa causa que Josep Maria Jové pels delictes de malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets, en considerar que hi ha indicis contra ell de la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O i de la preparació "d'estructures d'estat" com la hisenda pròpia i d'un full de ruta per sostenir econòmicament el Govern després d'una suposada independència.L'exsecretari d'Hisenda va ser arrestat el 20-S del 2017 per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però en les eleccions d'aquell desembre es va convertir en diputat, i per tant aforat. Des d'aleshores, la seva situació legal havia quedat en uns llimbs i en la interlocutòria de processament tampoc no quedava clara. La magistrada d'Instrucció 13 va enviar al TSJC una exposició raonada per investigar Salvadó, cosa que finalment l'alt tribunal català ha acceptat.Segons el TSJC, Salvadó era subordinat de Jové, que ja va declarar al juny davant d'Alegret, i des d'inicis del 2016 ja treballava en la creació d'"estructures d'estat" tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. La magistrada del TSJC fa servir els arguments de la magistrada d'Instrucció 13 per assegurar que Salvadó s'havia centrat en la construcció d'una hisenda pròpia i concretament en quatre projectes: sostenibilitat econòmica i financera i finançament del nou estat; el Banc Central de Catalunya; la supervisió del sistema financer; i l'autoritat de la competència.En un llapis de memòria trobat el 20-S es va trobar un document amb un "full de ruta-recaptació octubre 2017" i un gràfic amb la cronologia que la Secretaria d'Hisenda havia de seguir abans de l'1-O i que coincidien amb anotacions a la famosa 'agenda Moleskine' de Josep Maria Jové. Salvadó també hauria preparat normativa administrativa de rang divers i diferents informes, coneixia els enviaments de targetes censals a ciutadans per l'1-O, i en un document se li encarregava la coordinació d'escenaris posteriors al referèndum.A més, li atribueix haver gastat uns 260.000 euros en el programa informàtic e-Spriu per assumir la recaptació i gestió d'impostos estatals no cedits, com l'IVA, l'IRPF, Impost de Societats i impostos especials. En concret, es van pagar 241.383 a IBM per engegar el projecte i després 16.162 per desactivar-lo amb motiu de l'aplicació de l'article 155.Salvadó ha estat acompanyat fins el Palau de Justícia per nombrosos càrrecs d'ERC com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, els consellers Chakir el Homrani i Teresa Jordà, o Marta Vilalta i Josep Maria Jové, entre altres, com Albert Batet, de JxCat, i de la CUP. En sortir també ha estat rebut per alguns companys i simpatitzants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor