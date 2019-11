Salvadó declara al TSJC pel referèndum de l'1-O

Al costat del company i amic @LlSalvado, exSecretari d’Hisenda al costat del Vicepresident @junqueras , que declara avui al TSJC per la causa general contra l’independentisme. #noestàssol #FreeThemAll pic.twitter.com/U7OTyR9tQW — Isaac Peraire Soler🎗 (@isaacperaire) November 19, 2019

L'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, declara aquest dimarts com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . L'endemà del judici per desobediència al president per la Generalitat, l'ara diputat d'ERC està responent les preguntes de la jutge Maria Eugènia Alegret, que veu indicis que va participar en l'organització del referèndum de l'1-O i en la preparació d'estructures d'estat com la hisenda pròpia.Salvadó està investigat per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets. L'exresponsable d'Hisenda va ser arrestat el 20-S del 2017 per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però en les eleccions d'aquell desembre es va convertir en aforat. L'octubre d'aquest any la magistrada va enviar al TSJC una exposició raonada per investigar Salvadó, cosa que ara l'alt tribunal català ha acceptat.A la porta del tribunal han acudit per donar-li suport el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; consellers com la d'Agricultura, Teresa Jordà, o el d'Afers Socials, Chakir El Homrani. També ha fet costat diputats de Junts per Catalunya i de la CUP i el portaveu del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, que ha lamentat que els tribunals "ataquen tot el que representa l'independentisme".Sabrià ha defensat aquest dimarts que la "repressió" de l'Estat contra l'independentisme no els aturarà en la defensa dels seus objectius polítics ni amb la voluntat d'arribar a una "solució política" per a Catalunya que passi per les urnes.Segons la interlocutòria del TSJC, Salvadó era subordinat de Josep Maria Jové, que ja va declarar al juny davant d'Alegret, i des d'inicis del 2016 ja treballava en la creació d'"estructures d'estat" tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. La magistrada del TSJC fa servir els arguments de la magistrada d'Instrucció 13 per assegurar que Salvadó s'havia centrat en la construcció d'una hisenda pròpia i concretament en quatre projectes: sostenibilitat econòmica i financera i finançament del nou estat; el Banc Central de Catalunya; la supervisió del sistema financer; i l'autoritat de la competència.En un llapis de memòria trobat el 20-S es va trobar un document amb un "full de ruta-recaptació octubre 2017" i un gràfic amb la cronologia que la Secretaria d'Hisenda havia de seguir abans de l'1-O i que coincidien amb anotacions a l'agenda Moleskine' de Josep Maria Jové. Salvadó també hauria preparat normativa administrativa de rang divers i diferents informes, coneixia els enviaments de targetes censals a ciutadans per l'1-O, i en un document se li encarregava la coordinació d'escenaris posteriors al referèndum.A més, li atribueix haver gastat uns 260.000 euros en el programa informàtic e-Spriu per assumir la recaptació i gestió d'impostos estatals no cedits, com l'IVA, l'IRPF, Impost de Societats i impostos especials. En concret, es van pagar 241.383 a IBM per engegar el projecte i després 16.162 per desactivar-lo amb motiu de l'aplicació de l'article 155.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor