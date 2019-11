Brussel·les ignora la crida d'Amnistia: «És un afer intern»

La Comissió Europea s'ha negat a canviar de posició sobre el cas de l'1-O per la crida d'Amnistia Internacional a alliberar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, condemnats a nou anys de presó per sedició. "És un afer intern", reiteren des de l'executiu europeu, preguntats per la reacció d'aquesta ONG internacional que treballa pels drets humans. La CE insisteix que respecten "ordre constitucional espanyol" i "les decisions de la justícia espanyola".En un informe, Amnistia Internacional ha exigit aquest dimarts l'alliberament dels Jordis en considerar que la seva condemna "amenaça els drets a la llibertat d'expressió i reunió". La ONG mostra "preocupació" per les condemnes per sedició dictades contra nou dels líders independentistes jutjats pel Tribunal Suprem, perquè "vulnera el principi de legalitat" i veu contrària al "dret internacional dels drets humans".En el seu informe d'anàlisi de la sentència, ha alertat de la definició "vaga" d'aquest delicte a la legislació espanyola i la interpretació "extensiva" feta pel Suprem, la "criminalització" d'uns "actes de protesta legítims" i "l'efecte dissuasiu" que pot provocar en ciutadans que decideixen no participar en "protestes pacífiques". Com va transcendir fa uns dies, Amnistia reclama la "llibertat immediata" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que s'anul·li la seva pena per sedició.Després d'analitzar el contingut de la sentència, Amnistia Internacional constata que el delicte de sedició està definit de forma "molt general" al codi penal, fet que consideren una "vulneració del principi de legalitat contingut a l'article 7 del Conveni Europeu de Drets Humans". Ho argumenten perquè "qualsevol conducta ha d'estar clarament definida de manera que sigui accessible i previsible", de la mateixa manera que ho ha de ser la interpretació que en facin els tribunals.

