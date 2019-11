El Govern es fa seu l'informe d'Amnistia i el farà valer en el diàleg amb l'Estat

El Govern ha celebrat aquest dimarts la primera reunió setmanal després del judici contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que ja ha quedat vist per a sentència . L'encarregat de comparèixer ha estat Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, que ha excusat la presència de Meritxell Budó, portaveu de l'executiu, a causa d'un procés gripal. Calvet ha aprofitat per fer el que ha anomenat com a "enèsima" crida al diàleg a l'Estat després del judici contra el president i l'informe d'Amnistia Internacional sobre la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes.Calvet ha indicat que el contingut de l'informe és "demolidor", i ha apuntat que s'hi deixa clar que la sentència és "desproporcionada, restrictiva, perillosa i excessiva". En aquest sentit, ha valorat especialment que es demani la llibertat de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart. El contingut del text serà assumit per l'executiu, que el farà valer en els intents de dialogar amb l'Estat, que per ara no estan tenint fruits concrets en plena negociació per la investidura de Pedro Sánchez. Ahir el vicepresident Pere Aragonès va reclamar el retorn a la declaració de Pedralbes, signada al desembre.Aragonès va fer aquestes consideracions en l'entrega de premis de Foment del Treball, en la qual la ministra en funcions Nadia Calviño va evitar fer referències al conflicte polític. "Les qüestions s'han d'afrontar amb garanties", ha recalcat el conseller de Territori, que ha demanat "valentia" per tenir un "diàleg bilateral" amb l'Estat."Lluny d'atemorir-nos, ens sentim més ferms que mai. Fem l'enèsima crida a l'Estat per asseure's i dialogar. Hi ha una part de catalans que han desconnectat, i això els hauria de fer obrir els ulls. La repressió no farà més que ampliar la bretxa", ha recalcat Calvet, que ha indicat que Aragonès i la resta de consellers han fet costat al president per la "fermesa i determinació" de les seves conviccions. "També són les nostres", ha destacat el conseller. Torra va assenyalar ahir que va desobeir l'ordre perquè era "il·legal" i va considerar "benvinguda" la condemna si servia per defensar els drets civils i polítics de la ciutadania, tal com va dir en l'al·legat final davant del tribunal.

