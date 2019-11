Europa condemna Rússia per sancionar un manifestant durant una protesta «pacífica»

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Rússia per sancionar un manifestant que participava en una protesta "pacífica" davant un edifici del govern rus. Concretament, el TEDH defensa que l'executiu ha vulnerat el dret a la llibertat de manifestació recollit en l'article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans.El denunciant, que va ser traslladat a la comissaria en preguntar la raó per la qual la policia dispersava la protesta, va ser multat amb uns 22 euros per no notificar prèviament la manifestació a les autoritats russes. Segons la sentència, les raons que donen les autoritats russes per justificar la dispersió dels manifestants "no són rellevants ni suficients" i recorda que les autoritats públiques han de tenir "un cert grau de tolerància" amb "manifestants no violents".Segons el tribunal d'Estrasburg, tant la dispersió de la protesta com la sanció contra el denunciant van ser una "interferència en el dret a la llibertat de manifestació". "Set persones que sostenen en silenci un full en blanc difícilment pot ser descrit com una incitació a la violència o representar una amenaça a l'ordre públic", apunta el TEDH.Pel que fa al motiu de la multa -el fet de fer una protesta sense autorització prèvia-, el tribunal d'Estrasburg remarca que aquest fet "no necessàriament justifica la interferència en el dret de les persones a la llibertat de manifestació". El TEDH ha condemnat Rússia a pagar 4.000 euros al denunciant per danys immaterials.

