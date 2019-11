Un home apunyala un vigilant de seguretat al metro

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest dimarts per apunyalar un vigilant de seguretat del metro al bessó a l'estació de Paral·lel. Els fets han tingut lloc cap a les set del matí, segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts policials.El detingut és un home de nacionalitat espanyola de 28 anys, amb antecedents. Ha estat arrestat per lesions i amenaces.Diumenge, un altre vigilant va ser apunyalat per un jove a la mà a l'estació de Can Jaumandreu del tramvia. Li havia recriminat que no hagués validat el bitllet. El gos del vigilant també va resultar ferit.

