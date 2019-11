Del Japó a Catalunya: les 24 millors fotografies d'arquitectura del 2019

Un total de 24 imatges han estat seleccionades com a finalistes dels Premis de Fotografia d'Arquitectura 2019, uns guardons que busquen posar el focus sobre l'"habilitat" i la "creativitat" dels fotògrafs d'aquest sector, "invisibles" malgrat "la visibilitat de les seves imatges". Entre aquesta vintena, que van del Japó fins a Cuba, passant per Milà o Albània, també hi ha entrat un racó d'Olot, a la Garrotxa.Els vuit jutges que conformen el jurat han optat per quatre fotografies finalistes per cadascuna de les sis categories en les quals es divideix el certamen de les gairebé 2.000 que s'han presentat: exteriors, interior, sentit de pertinença a un determinat lloc, edificis en ús, mòbil (la temàtica general del qual en aquesta edició és 'refugi') i portafolis (centrat aquest any en conjunts d'imatges sobre "allotjament social").

