«El bressol de la meva mare va ser una capsa de tabac quan va néixer l'any 37»

Els inicis del negoci. Foto: estanc Aragay



En els 100 metres mal comptats del carrer d'en Font de Sabadell s'hi apleguen dos edificis històrics, pràcticament es troben cara a cara. En una banda, l'Espai Cultura 1859 Fundació Sabadell i, de l'altra, l'estanc Aragay. Un negoci que aquest 2019 fa 85 anys que des del primer dia no s'ha mogut d'aquest lloc. A més, regentat "per tres generacions de dones", explica l'actual propietària, Montserrat Graells (Sabadell, 1968). Ella, però, i a diferència de la seva mare, Pepita Sobré, va escollir ser estanquera i celebrar amb "goig" aquest aniversari.- Doncs, va començar el 34, quan la meva àvia, Caterina Aragay, i el seu marit, que era pintor, van decidir posar un estanc aquí, al carrer d'en Font. Sempre hi ha estat, tot i que al principi era més petit i, amb el temps, s'ha anat ampliant. Però, malauradament, el meu avi va morir al principi de la Guerra Civil i es va quedar sola al capdavant del negoci.- Té mèrit i va ser una mica pionera, perquè no era gaire habitual a l'època, perquè no només als anys 30, també als 40, 50 i 60. De fet, aquest estanc ha passat de mares a filles: tres generacions de dones l'hem portat.- Sempre explico una anècdota que és molt il·lustrativa del que va significar l'estanc per a la família i el moment que vivia el país. El bressol de la meva mare, que va néixer l'any 1937, va ser una capsa de tabac, és a dir, que va mamar la botiga des de recent nascuda. Com que no hi havia diners, la meva àvia va folrar la capsa per acomodar el nadó. La meva mare no va poder triar i, a diferència del meu cas, ella va rebre l'herència de l'estanc.- Sí. La meva mare es passava el dia a l'estanc. Quan no estudiava, ajudava a la botiga. De fet, des de petita ja ho feia. Bé, pràcticament va néixer en una capsa de tabac i el 1983, quan va morir la meva àvia, ella es va fer càrrec de la botiga.- Amb molt d'esforç i imagino que la gent treia duros d'on podia. La meva àvia era bona cosint i també podia fer diners. En definitiva, amb supervivència pura i dura. Això em fa recordar que m'explicaven sobre les cartilles de racionament de tabac que hi havia. M'havien comentat que durant 13 anys es va limitar aquest producte.- ... Sí, i tot són màquines. Si la meva àvia aixequés el cap, el negoci és totalment diferent. Per la botiga corre una factura de l'any 34, en què es detallen algunes adquisicions a proveïdors com ara de sobres, jocs de cartes, xiclets, baldufes, llibretes i complements d’aquest estil.- Tinc dos fills adolescents i a hores d’ara no tenen gaire interès. Si es volen encaminar cap a d’altres camps, no hi tinc res a dir. Ara bé, de moment, em queden uns quants anys i que duri. M'agradaria que continués i em sabrà greu tancar-lo, però també t'haig de dir que no me'n sabrà si els meus fills no el volen.- És un producte que no està de moda i va a la baixa, a més compta amb restriccions. De fet, fins a cert punt, em sembla bé regular. Tot i que, de vegades, hi ha regulacions que no les acabo d’entendre. En concret dues: Per què no puc posar tabac a l’aparador, tenint en compte que és legal i paga els seus impostos, perquè pago a l'Estat. I l'altra, per què una persona de 16 anys pot treballar en unes drassanes i no en un estanc, has de ser major d’edat. Els meus fills van a l'institut i tots sabem el que s’hi pot trobar o si surten a la nit el que poden beure i no està tan controlat. No m’acaba de quadrar una cosa versus l’altre.

La imatge de l'estanc de fa unes dècades. Foto: estanc Aragay

