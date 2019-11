Reoberta l'A-2 al Segrià

L'A-2 ja està reoberta amb un carril operatiu per sentit després que un grup de persones convocades pel CDR de Ponent tallessin la carretera a l'alçada d'Alcoletge (Segrià) amb una crema de pneumàtics aquest dimarts a primera hora del matí. L'acció s'ha produït abans de les 7 hores. Els operaris ja estan netejant la via.En un comunicat, el comitè alerta que seguirà defensant el mandat de l'1-O i exercint el dret de protesta i manifestació, perquè no poden ni volen "normalitzar la situació d'injustícia i repressió que pateix Catalunya". "Seguirem reivindicant tots els presos polítics, exiliats i represaliats. Perquè la voluntat del poble és la que mana: no ens callaran. Cap govern", apunten.També asseguren que "l'única violència que existeix és la policial, la de l'Estat". "A la terra on es pon el sol, som resistència i lluitem per la llibertat", han conclòs.

