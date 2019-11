Nissan para 10 dies una línia de producció a Barcelona i envia a casa 800 treballadors

Nissan ha paralitzat 10 dies una de les seves dues línies de producció a la planta de la Zona Franca de Barcelona i ha enviat temporalment a casa a 800 treballadors. La línia aturada és la que fa el muntatge de la pickup de Nissan, que també fabrica per Renault i Mercedes. En canvi, la línia de fabricació de la furgoneta elèctrica Env200 està operativa.L'aturada arriba després que Nissan garantís a la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, el seu compromís de continuar operant a la capital catalana. La línia estarà aturada fins al 25 de novembre, i els treballadors compensaran els dies a través d'una mesura pactada en el conveni que preveu que, si cal, es treballi en festius.Amb tot, la fàbrica de Nissan està actualment molt per sota de la seva capacitat real de producció. Els treballadors fa temps que reclamen a la companyia que esculli Barcelona per a la fabricació d'algun altre model de la marca.Nissan manté que aposta per la Zona Franca, després d'iniciar les obres per a una nova planta de pintura que costaran uns 70 milions d'euros.

