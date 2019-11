La fira Orígens d'Olot aposta pel producte ecològic i la dona

Orígens torna per vuitena vegada al Recinte Firal d'Olot. Foto: Martí Albesa

Els productes ecològics aquest 2019 ja representen el 36% dels productors participants. Foto: @firaorigens.

El proper cap de setmana, 23 i 24 de novembre, el Recinte Firal d’Olot es tornarà a omplir de productors d’arreu del territori amb la celebració de la vuitena edició d' Orígens , la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya. Reconeguts cuiners i productors oferiran diverses activitats amb un protagonista destacat: els productes de qualitat. Un any més el visitant podrà aprendre, tastar i comprar amb els més de 90 productors presents a la fira.L’Aula de Cuina comptarà un any més amb reconeguts professionals. Tots ells destaquen per fer ús de productes de Km 0 als seus establiments. Enguany, dissabte hi oferiran sessions de cuina en directe els mereixedors d’Estrelles Michelin Nandu Jubany (Can Jubany, Calldetenes) i Isabel i Jordi Juncà (Ca l’Enric, Vall de Bianya); també hi serà Carme Picas (El Ginjoler, l’Hort del Rector, Sant Feliu de Guíxols), Aurèlia Mari (Via del Vi, Perpinyà) i Maria Nicolau (El Ferrer del Tall, Vilanova de Sau). El diumenge serà el torn de Núria Lucas (El Dinou, Vilanova i la Geltrú), Gonzalo Rivière i Luca Marongiu (Zero Patatero, Barcelona), Carlota Claver (La Gormanda, Barcelona) i l’estrellada Fina Puigdevall (Les Cols, Olot). Tancaran la jornada els cuiners de Cuina Volcànica, que enguany celebren 25 anys del col·lectiu L’Aula de Tast acollirà tastos de diversos productors presents a la fira. El dissabte el públic assistent podrà degustar diversos productes ecològics; també podrà participar al tast a cegues de productes Girona Excel·lent i a un tast de xocolates, vins dolços de pagès i caves; també se celebrarà un tast de formatges i cerveses artesanes i un tast d’olis d’oliva. El diumenge destaquen tasts com el de pans ecològics i cerveses artesanes o un de sobrassades de Menorca i vins del Priorat. Per últim, Imma Olivella (Les Filos), Marta Serradell (Xolís d’Adons), Edurne Bordas (Planeses) i Ester Gomis (Ca Rosset), parlaran de dones al món rural, lideratge i emprenedoria agroalimentària.Per la seva banda, com sempre, els nens podran gaudir d’activitats pensades especialment per a ells amb diversos tallers a l’Aula de Nens, gestionada per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. En aquest espai podran assaborir el paisatge de cuina volcànica, menjar-se la faràndula olotina de xocolata, tastar l’univers de La Fageda o elaborar un plat amb un cistell omplert al Mercat d’Olot. La fira també comptarà amb la Cúpula POCTEFA, un espai pedagògic inflable que donarà a conèixer la venda de proximitat a través d’audiovisuals.Aquesta edició d’Orígens arriba amb una representació femenina més àmplia que mai. Hi trobarem una gran participació de productores del territori i un bon nombre de prestigioses cuineres: més de la meitat dels professionals que oferiran sessions a l’Aula de Tast i demostracions a l’Aula de Cuina seran dones, algunes reconegudes amb estrella Michelin com Isabel Juncà i Fina Puigdevall. A més, d’una sessió titulada "Dones al món rural: lideratge i emprenedoria agroalimentària" que significa una passa més cap a una aposta pel producte de qualitat en clau femenina.L’edició d’enguany manté el format i enforteix l’aposta iniciada l’any passat amb una notable presència de productes ecològics que ja representen el 36% dels productors participants, un 10% més que a la passada edició del 2018.Pel que fa a la procedència dels participants un 26% provenen de les comarques de Girona, especialment de la Garrotxa, un 38% de les de Barcelona, un 14% de les de Lleida i un 12% de les de Tarragona i un 4% d’Occitània (Pirineu oriental i L’Arieja). A més, enguany a Orígens també hi participaran dos productors menorquins.En referència als sectors, l’esdeveniment enogastronòmic aporta propostes molt diverses que van des d’embotits, làctics, carns, cervesa, pastisseria o fleca fins a conserves com la mel i melmelades, olis, fruits secs, fruita, verdures, arròs, infusions, vins, licors, caves, tòfona o espècies, llavors, entre d’altres.Productors del Pirineu oriental i l’Arieja participaran a Orígens com a territori convidat. Ho faran sota el paraigua de POCTEFA, un programa europeu de cooperació territorial per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. A la fira hi aportarà productors del territori i també una cúpula que inclou un espai pedagògic inflable per donar conèixer la venda de proximitat.Després de l’èxit del certamen en les passades edicions, enguany se celebrarà el 3r Concurs de coques de forner de Catalunya, amb el suport del Gremi de Flequers artesans de les comarques gironines. Serà el dissabte 23 de novembre a la tarda.Entre els premis no hi faltarà una nova edició del Premi al Millor Producte i al Millor Estand d’Orígens 2019.El preu de l’entrada a la fira és de 5€ i inclou 5 tiquets de tast. A més de tastar, el visitant també podrà comprar directament al productor. L’Aula dels Nens té un preu de 2 euros i l’Aula de Tast d’1 euro. Les inscripcions per a aquestes espais es realitzaran a l’entrada de la fira.L’horari serà el dissabte, des de les 10 del matí a les 9 del vespre, i el diumenge des de les 10 del matí a les 8 del vespre.

Com cada any, la bossa de la fira agroalimentària es repartirà entre els qui acudeixin a l'Origens 2019. Foto: Martí Albesa.

