Una desena d'esglésies faran missa «per l'ànima» de Franco

Aquest dimecres, 20 de novembre, serà el primer aniversari de la mort de Francisco Franco sense les restes del dictador al Valle de los Caídos . Això, però, no impedirà que diverses esglésies d'arreu de l'Estat celebressin missa per la seva ànima.Tal com explica Público.es, el 20-N continuarà sent una jornada exaltació franquista i, de fet, anirà una mica més enllà: visita al Valle i una altra al panteó del cementiri de Mingorrubio Per tots aquells als qui els quedi lluny Madrid, hi ha cerimònies organitzades en una desena de temples cristians en diversos punts del territori espanyol, com Sevilla, Toledo, Jaén, Almeria o Lleó.És a la capital Andalusa on, precisament, ja es va donar el tret de sortida a la festivitat ultra. El dilluns es va celebrar una "santa missa en sufragi de les ànimes del Generalíssim Franco, José Antonio i tots els caiguts per Déu i per Espanya".

