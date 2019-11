Els treballadors de Ford denuncien la «brutalitat» d'hores extres i els ritmes «abusius»

Els sindicats de Ford han mantingut aquest dilluns una reunió amb la Inspecció de Treball amb motiu de l'Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (també conegut com ERTO) de la planta d'Almussafes (la Ribera Baixa). Durant la trobada, Intersindical ha denunciat la "brutalitat d'hores extres" i, junt amb Comissions Obreres, ha exigit que els jubilats parcials trien si consumeixen vacances en els dies d'aplicació de l'expedient. Per la seva banda, CGT ha posat el focus en els "ritmes abusius" de treball, segons informa el Diari la Veu. Així ho han manifestat a Europa Press després que els representants dels treballadors hagin mantingut aquest dilluns una reunió amb la Inspecció de Treball perquè aquesta emeti un informe sobre l'ERO temporal. En aquesta trobada han participat els quatre sindicats de Ford –UGT, STM-Intersindical, CCOO i CGT– i una representació de l'empresa.Ford va proposar als sindicats el passat octubre un nou ERO temporal de cinc dies, que va tindre lloc el 4 i 5 novembre i que està programat també per a aquest dilluns, dimarts i dimecres.En la reunió amb la Inspecció de Treball, Intersindical ha defensat que "hi ha altres alternatives a l'ERO temporal que l'empresa hauria de considerar", encara que ha manifestat la "disposició" a negociar i signar-lo "sempre que es complementi el 100% del salari de les persones afectades i que la plantilla no perdi el 20% dels seus salaris durant els dies d'ERO temporal".A més, ha denunciat davant la inspectora la "brutalitat d'hores extres" que es realitzen "malgrat la baixada de producció i l'acumulació de dies d'expedient". També ha criticat que "es negui la presència" en la Comissió de Seguiment de l'ERO temporal a STM-Intersindical, CGT i CCOO.Així mateix, fonts d'Intersindical han indicat a Europa Press que tenen "constància" que s'han produït casos en els quals els encarregats han traslladat als treballadors jubilats a temps parcial que els dies d'ERO temporal "no poden anar a treballar". En aquest sentit, el sindicat ha subratllat que no s'oposa al fet que aquests treballadors consumeixin dies de vacances durant l'ERO temporal ni que l'empresa ho proposi, però ha reclamat que "ha de ser absolutament voluntari"."Exigim que els treballadors jubilats a temps parcial que compleixen els seus dies durant la vigència de l'ERO temporal siguin qui decideixin si venen a fàbrica els dies de l'expedient o si agafen dies de les vacances", ha manifestat Intersindical.En la mateixa línia, el secretari general de la secció sindical de CCOO d'Indústria en Ford, José Arocas, ha denunciat que encara que es va excloure de l'expedient els jubilats parcials, ara l'empresa els diu que els dies establits d'aturada agafen vacances. Arocas ha indicat que han traslladat a la inspectora que "s'està agafant aquest costum" i ha defensat que són els treballadors qui han de decidir quan agafar les seves vacances. Es tracta d'una qüestió que no coneixien fins ara, però de la qual els han arribat dos casos, segons ha explicat.També durant la reunió, aquest sindicat ha entregat a la Inspecció de Treball la proposta que va presentar en la taula negociadora. Aquesta iniciativa planteja que els treballadors utilitzen cinc dies de jornada industrial perquè "no es toqui el sou"; "no consumeixen més desocupació"; s'equiparen així amb els que els resten als seus companys de la planta de motors, i no tinguin dos pagadors diferents a declarar a Hisenda.Per part seva, des d'UGT han explicat que durant la trobada han donat constància de com ha succeït l'ERO temporal, mentre que fonts de CGT han indicat que han reiterat la seva oposició a l'expedient, com van fer en les negociacions. CGT critica que l'empresa hagi tingut beneficis durant sis anys, "copioses subvencions", i que els treballadors facin hores extra per a després afrontar un l'ERO temporal. "No es pot bufar i xarrupar alhora", han retret, al mateix temps que han criticat "ritmes abusius" de treball i han demanat abaixar-los.

