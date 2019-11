Calviño manté que el diàleg s'ha de produir dins de Catalunya

Calviño, sobre l'absència de Torra: "Era una ocasió excel·lent per intercanviar punts de vista amb els empresaris"

De poc ha servit, per ara, que ERC hagi fet crides reiterades a recuperar la taula de diàleg acordada a Pedralbes. L'últim en fer-ho ha estat el coordinador nacional dels republicans i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, aquest dilluns en el sopar de Foment amb membres del govern espanyol en funcions . Entre ells, Nadia Calviño, ministra d'Economia i futura vicepresidenta si el govern de coalició del PSOE amb Podem es fa realitat. "Hem de passar a una fase en què els catalans parlin amb els catalans", ha respost la dirigent en una entrevista a Ràdio 4 Segons Calviño, la prioritat ha de ser que es produeixi "un diàleg dins de Catalunya" i que aquest es produeixi dins de la llei. Els republicans van detallar aquest dilluns que el que demanen és una taula de diàleg " entre iguals" i sense "condicions" en la qual es fixi un calendari de trobades i garanties que els compromisos acordats es compliran. Molt lluny del plantejament que manté el PSOE en aquests moments. Els d'Oriol Junqueras han deixat clar, però, que no es mouran del no a l'abstenció si els socialistes no avancen en aquest sentit.La ministra en funcions, però, considera que els independentistes han de sortir del seu "monòleg" i atendre "aquells catalans que pensen diferent". La seva diagnosi és que les institucions catalanes no estan representant el conjunt de la societat de Catalunya. En tot cas, ha dit que el conflicte territorial no és una tendència "exclusiva" d'Espanya i ha emmarcat tant l'independentisme com "la violència als carrers" a la "frustració" que també es viu en altres indrets del món en els quals s'està produint un "ressorgiment dels nacionalismes".Calviño ha tret ferro a l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra, al sopar de Foment, al qual va renunciar anar-hi per una qüestió de protocol per la qual va considerar que la seva figura quedava relegada. "Era una ocasió excel·lent per intercanviar punts de vista amb els empresaris", ha argumentat la ministra en funcions, que ha reclamat la necessitat d'estar en contacte amb la societat catalana i el seu teixit empresarial. Amb Aragonès, ha precisat, va parlar de "temes generals" durant el sopar.En tot cas, ha dit que els empresaris estan preocupats per com evoluciona la demanda a nivell internacional i també per la "tensió social" que es viu arran del conflicte polític. "Quan abans deixem enrere aquesta fase i passem a un període més constructiu, millor", ha dit, tot afegint que els talls de carreteres i els disturbis de les darreres setmanes "no ajuden".Calviño ha valorat positivament l'acord amb Podem per un govern de coalició i ha defensat que es tracta d'una "bona notícia" per avançar cap a un govern estable. Entre les propostes que impulsaran, ha dit, estarà derogar alguns dels aspectes més lesius de la reforma laboral.

