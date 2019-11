VÍDEO El nen de 9 anys que està a punt de graduar-se en Enginyeria Elèctrica

En Laurent Simons va néixer el 2010 a Bèlgica. Aquest desembre, abans de complir la seva primera dècada en aquest planeta, es convertirà en el graduat universitari més jove del món. Acabarà la carrera d'Enginyeria Elèctrica a la universitat d'Eindhoven. "Abans que ens n'adonéssim, ja havia acabat l'escola primària, després la secundària i ara la universitat", explica el seu pare.El petit, belga d'origen holandès, té un coeficient intel·lectual de 145, molt superior a la mitjana. Va començar un dels graus més complicats fa tot just un any i mig. El primer any d'escolarització el va fer amb el temps que tocava. Però a classe i a casa -se'n van adonar els seus avis- va començar a mostrar grans capacitats. Amb només sis anys ja travessava l'arc de la porta de l'institut.Els pares asseguren, en una entrevista a la CNN , que la progressió del seu fill s'està produint en tot cas de manera natural: "No vam fer res especial, sobretot al principi. Anava a l'escola i els mestres ens deien que era realment brillant i intel·ligent. Va ràpid, i no tenim una explicació per això, no sabem què passa".Els seus professors el defineix com una "esponja" que absorbeix coneixements de qualsevol matèria sense parar i el seu entorn assegura que, malgrat la seva extraordinària intel·ligència, té amics de la seva edat, és sociable i juga al Fortnite, com qualsevol altre nen.Fins ara el rècord estava en mans del nord-americà Michael Kearney, que va acabar Antropologia a la Universitat d'Alabama amb 10 anys. Ho va fer el 1994.

