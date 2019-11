Polèmica per l'inesperat retorn de Luis Enrique com a seleccionador espanyol

Luis Enrique serà el seleccionador d'Espanya en la propera Eurocopa. Aquesta és la notícia que ha esbombat aquest dilluns al vespre el programa Partidazo de la Cadena Cope. El retorn de qui ja era el director d'orquestra del conjunt nacional espanyol ha aixecat força rebombori en les darreres hores. Diversos futbolistes i exfubolistes, com Iker Casillas, han expressat el seu desconcert.L'anunci ha sorprès a molts. Per inesperat i pel secretisme que ha envoltat la decisió. Actualment el seleccionador era Robert Moreno, que va assumir el càrrec quan Luis Enrique va renunciar per motius personals . Moreno era el segon entrenador, una responsabilitat que passarà, segons diversos mitjans, a mans de Juan Carlos Unzúe, amb qui l'asturià ja va fer tàndem al Barça.Ara bé, el mateix Moreno ja va dir mesos enrere que estaria disposat a fer un pas el costat quan Luis Enrique decidís tornar. Els canvis d'entrenador a les portes d'una competició internacional semblen haver-se convertit en tradició. Només cal recordar, tot i que va ser molt més extrem, el cas de Lopetegui i el Mundial de Rússia de fa dos estius.

