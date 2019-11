Torra planta Foment perquè la Moncloa no li deixava tancar l'acte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit no assistir a l'entrega dels premis Carles Ferrer i Salat que organitza aquest dilluns la patronal Foment del Treball perquè la Moncloa ha imposat que no sigui ell qui tanqui l'acte, sinó que ho faci la ministre d'Economia, Nadia Calviño. Es tracta d'una situació que recorda a la que va passar l'octubre del 2013, quan Artur Mas no va assistir a l'acte perquè Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta espanyola en aquell moment, va imposar fer el tancament.La notícia, que ha revelat Pilar Rahola al Tot es mou de TV3 i que han confirmat posteriorment fonts de la presidència de la Generalitat, arriba en un moment en què la Generalitat insisteix en el diàleg per respondre al conflicte polític obert entre institucions després de les eleccions espanyoles del 10-N. El govern espanyol, segons les fonts consultades, ha invocat una "clàusula en la delegació del president en funcions, Pedro Sánchez, per imposar que la ministra Calviño passés per davant protocolàriament"."El president Torra és la màxima autoritat a Catalunya i s'ha demanat a Foment que això fos respectat en l'acte d'avui", apunten les mateixes veus. Fonts governamentals consultades indiquen que, des d'ahir, el protocol de la Generalitat coneixien l'escaleta de l'acte -primer parlava el Govern, després l'executiu espanyol- i que fins a les set de la tarda Torra no ha anunciat que no hi assistiria. El president ha acabat als voltants d'aquella hora el judici per desobediència al TSJC

