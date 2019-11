El cos localitzat a la riba del Francolí pertany al copilot del vehicle arrossegat pels aiguats

Les despulles localitzades dissabte a la riba del Francolí , prop de Montblanc, corresponen a un veí de l'Espluga de Francolí, de 72 anys, que anava de copilot d'un vehicle arrossegat pel riu quan creuava per un pont, segons expliquen els Mossos d'Esquadra. L'altre ocupant ja l'havien localitzat en el seu moment, dos dies després de la riuada al port de Tarragona.Amb aquesta ja són cinc les persones mortes confirmades arran dels aiguats del 22 d'octubre a Catalunya: els dos ocupants d'aquest cotxe, el veí d'un bungalou de Vilaverd i un sensesostre trobat sense vida a la Pobla de Mafumet, a més d'un home arrossegat per la riera a Arenys de Munt. A hores d'ara, continuen desapareguts una dona que també vivia al bungalou de Vilaverd i un camioner belga.Dissabte els Bombers van reprendre la recerca de les tres persones que encara es trobaven desaparegudes per les riuades a la Conca de Barberà. El dispositiu, format per set dotacions dels Bombers amb efectius dels GRAE, cinc dotacions canines de voluntaris de Castelló i una dels Mossos d’Esquadra, van recórrer diferents sectors entre l’Espluga de Francolí i Picamoixons.Es van pentinar amb els gossos algunes zones on ja s’havia fet altres tipus de cerca i també alguns punts aïllats significatius. Cap a dos quarts de dues del migdia, un gos de la unitat canina dels Mossos va assenyalar un punt allunyat de la llera pel qual encara no s’havia fet recerca i s'hi van trobar restes humanes. Quatre hores més tard es va aconseguir rescatar les despulles i començar les tasques d’identificació.Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dilluns a la tarda agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Valls han completat totes les proves que permeten confirmar que les restes localitzades dissabte al migdia corresponen al veí de l'Espluga de Francolí de 72 anys que viatjava en un cotxe vermell quan es va veure sorprès per la riuada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor