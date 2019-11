Aragonès reclama davant el govern espanyol recuperar la Declaració de Pedralbes

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat davant del govern espanyol i dels empresaris de Foment del Treball que es reprengui el camí encetat fa tot just un any amb la Declaració de Pedralbes. Aragonès ha dit que, un any després, no només no s'ha avançat en la via del diàleg, sinó que "molts reptes estan encara pendents i la situació política s'ha complicat". El número dos del Govern ha recordat la sentència de l'1-O, tot dient que encara fa més exigent que s'obri espai a la política enfront la cronificació del conflicte.Aragonès ha assegurat que "ara tenim una oportunitat per al diàleg i la negociació com a via per resoldre el conflicte". El vicepresident ha elogiat la Declaració de Pedralbes, "tot i ser molt ambigua". Ha recordat que la declaració subratllava la "seguretat jurídica" i el component polític del conflicte i ha apel·lat a la "generositat de tots". Ha deixat clar que el Govern de Catalunya està disposat a obrir una nova via de negociació.Finalment, ha estat Aragonès qui ha parlat en nom del Govern, després que a darrera hora, el president Quim Torra anul·lés la seva assistència a l'acte de Foment del Treball al no ser ell qui tanqués l'acte, sinó la ministra Calviño, en qui ha delegat el president Pedro Sánchez.Nadia Calviño, ministra d'Economia i propera vicepresident del govern espanyol, ha fet una crida a garantir l'estabilitat i "el diàleg dins de la llei". Ha destacat el preacord assolit entre el PSOE i Podem amb la perspectiva d'una legislatura, invocant a la "governabilitat" i fent una crida a "la resta de forces polítiques que s'hi sumin". Ha fet una crida al "realisme sense sobreactuacions". Calviño ha advocat per una política econòmica "creïble", en concordança amb els eixos establerts per les institucions internacionals, i que implica disciplina fiscal, sensibilitat social i reformes de futur.Per primer cop des de les eleccions del 10-N, els governs català i espanyol s'han trobat a Barcelona en els premis anuals que porten el nom de l'empresari i economista Carles Ferrer Salat. Per la Generalitat, a banda d'Aragonès, i els consellers Àngels Chacon, d'Empresa i Coneixement; de Treball, Chakir El Homrani; i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Per part de l'executiu espanyol, la tiular, Nadia Calviño, així com María Jesús Montero, titular d'Hisenda, i Margarita Robles, de Defensa.El president de Seat, Luca de Meo, ha estat el distingit amb la medalla d'honor a l'Empresari de l'Any. També han rebut distinció, a títol pòstum, Sebastià Salvadó, president del RACC durant trenta anys, i Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, per la seva trajectòria empresarial.Els Premis Carles Ferrer Salat distingeixen la labor realitzada per empreses i destacats empresaris durant l'últim any o al llarg de la seva trajectòria. Enguany, reconeixerà Torrons Vicens per la seva labor de compromís social; Schneider Electric Espanya per la seva aposta en innovació; Celsa Group per la seva responsabilitat amb el medi ambient; Castañer per la seva estratègia d'internacionalització; Nestlé per les seves polítiques d'igualtat, i Byhours com a petita i mitjana empresa de l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor