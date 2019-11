Un actor de «Polònia», nou professor d'«Operación Triunfo»

La nova edició del programa musical de TVE, Operación Triunfo, comptarà amb un actor català per a donar classes d'interpretació. Iván Labanda, un dels imitadors de referència del programa satíric Polònia de TV3, a més d'actor de teatre i de doblatge, serà un dels nous professors de l'acadèmia d'OT.Labanda serà el substitut de Javier Ambrossi i Javier Calvo, els Javis, que han estat els encarregats d'ensenyar interpretació les dues edicions modernes anteriors, 2018 i 2019, l'última substituint a Itziar Castro. Una altra de les noves incorporacions és la de Zahara, una de les cantants de referència de l'estat espanyol en el gènere indie. Serà l'encarregada de fer classes de Cultura Musical.L'edició arribarà l'any 2020. Els càstings per a reclutar nous concursants i participants per a l'acadèmia d'Operación Triunfo ja estan recorrent tot l'estat espanyol, en la recerca de cantants. Les proves finals a Barcelona seran el 25, 26 i 27 de novembre.

