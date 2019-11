Detectat un greu forat de seguretat a WhatsApp que permet segrestar els dispositius

Facebook, l'empresa propietària de Whatsapp, ha comunicat l'existència d'un forat de seguretat en el sistema de missatgeria que permet als ciberatacants prendre el control dels dispositius mòbils. Segons ha publicat l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), aquesta bretxa podia veure's vulnerada a través de l'enviament d'un vídeo en format MP4 que hauria estat manipulat maliciosament.És per això que la companyia ha llençat una nova actualització de l'app i recomana a tots els usuaris que ho instal·lin la darrera versió del WahtsApp quant abans millor. Les vulnerabilitats afecten tant als dispositiu Android amb una versió anterior a la 2.19.274, als IOS amb una versió anterior als 2.19.100, els Enterprise Client amb versió anterior a 2.25.3. Així com els Windows Phone, els Whastapp Business per Android i per IOS.L'atac funcionava de la següent manera: quan la persona rebia el vídeo MP4 i l'obria, el ciberatacant podia prendre el control de l'aparell i tenir accés a la informació personal de la víctima.Per evitar casos similars en el futur, des de l'OSI es recomana mantenir totes les apps correctament actualitzades.

