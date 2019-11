Franco, en color: el documental definitiu de la vida del dictador espanyol

En agosto de 1939 una nueva ley otorga a Franco poderes absolutos, incluso la potestad de dictar leyes sin consultar al Gobierno. No te pierdas el estreno de "Franco: la vida del dictador en color", esta noche a las 22:30 en DMAX y en DPLAY. pic.twitter.com/ACa1pNsWnz — DMAX España (@DMAX_es) November 18, 2019

Un dels moments del documental a tot color sobre la vida de Franco Foto: Minoria Absoluta

Desenes de pel·lícules, sèries, documentals i reportatges relaten la dictadura de Francisco Franco. Totes les obres audiovisuals expliquen el seu règim dictatorial, els fets de la Guerra Civil o els moments més destacats del franquisme. La figura de Franco és una de les més importants del segle XX per a la història de l'estat espanyol, en les seves ombres i moments més foscos. Ara, un documental en format de minisèrie hi projecta tot el color possible per gaudir de les imatges de l'època i conèixer tota la vida del dictador, des dels seus inicis a l'Àfrica, la Guerra Civil i tot el seu règim. Aborda la seva faceta personal, familiar i militar.Generalísimo, la vida de Franco en color, és una producció de Minoria Absoluta que s'estrena aquesta nit al canal DMAX amb imatges exclusives de la Filmoteca Espanyola però amb la novetat del color, impregnat tant en vídeos com en fotografies, per donar un realisme explícit a totes les dècades que impregna la sèrie documental. Amb una realització sublima i de gran qualitat, es capbussa amb ritme i sense miraments en tots els racons de l'existència del dictador espanyol.El primer capítol aborda els inicis de Franco, els seus origens al Ferrol, en la carrera militar i com la seva campanya al Marroc el marcarà de per vida. Retalls de premsa de l'època i el narrador Juan Carlos Gustems repassen els fets més destacats que desemboquen en la Guerra Civil en el cop d'estat de 1936, on el general Franco n'és un dels clars protagonistes.El documental ressegueix a un trepidant ritme els fets més destacats de la vida del Caudillo sense entrar en valoracions tergiversades, tot i la capacitat de donar detalls desconeguts i negatius del dictador. Per exemple, els retrets que li esgrimien altres militars del seu estat major o les seves contradiccions a l'hora de valorar la política del país, els mateixos polítics i la seva obra de govern dictatorial. Primo de Rivera, Alfons XIII, Manuel Azaña, el general Mola, Millán Astray, Carmen Polo... els protagonistes són diversos i detallats.Un relat a tot color per explicar un règim terrorífic que va dur Espanya al blanc i negre, sota una ombra d'execucions, patriotisme i fe cega. Una obra documental en temps polítics convulsos en l'actualitat, on la memòria històrica trontolla al voltant d'afirmacions des de partits d'extrema dreta que blanquegen una dictadura com la de Franco i tergiversen uns fets tan sensibles com els de la Guerra Civil.

