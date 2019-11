Inspecció de Treball detecta frau en 28 becaris de la Generalitat Valenciana

Nuestra lucha contra el fraude en las prácticas no laborales que sufrimos los jóvenes es permanente. Se reconoce la laboralidad y los derechos asociados a 28 becarios de la Generalitat Valenciana.



Trabajazo de @ccoopv y @fscccoopv#NoMásBecasPorTrabajohttps://t.co/nMEf1NoLmz pic.twitter.com/Cttl5WkgFR — Jóvenes CCOO (@JovenesCCOO) November 18, 2019

Inspecció de Treball ha detectat "frau de llei i abús de dret" en la situació de 28 becaris de Presidència de la Generalitat Valenciana i ha resolt que aquestes persones han de cotitzar a la Seguretat Social com a "treballadors i treballadores" de l'Administració, amb posterior dret a prestacions per atur, la possibilitat de reclamar diferències salarials i fins i tot demandes per acomiadament quan els comuniquen la finalització de la beca.La base reguladora per la qual hauran de cotitzar es correspon amb un salari brut mensual de 2.700 euros, equiparant-se als treballadors públics del mateix departament (la situació anterior era sobre un salari brut de 1.069). La Generalitat haurà de fer efectiva la cotització per la totalitat del període de la beca.A més, l'experiència laboral d'aquestes persones es podrà tindre en compte per a posteriors processos selectius en l'Administració. Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns CCOO del País Valencià, sindicat que va interposar la denúncia, arran de la qual la Inspecció de Treball ha realitzat diverses visites als departaments i la Generalitat per a constatar la situació d'aquests joves.En aquest cas, la Inspecció ha resolt la situació de 28 persones becades en els departaments de Publicitat i Imatge Institucional, Planificació i Anàlisi Informativa, Gabinet de Premsa, Xarxes i Audiovisuals, dependents de Presidència, però a més, està pendent de resoldre altres 20 beques més de Generalitat, repartides entre les Conselleries de Sanitat Universal, Hisenda, Igualtat i Polítiques Inclusives, Justícia i Economia Sostenible."Es tracta de joves professionals molt qualificats, molts d'ells al capdavant de departaments sencers, realitzant vesprades, caps de setmana, guàrdies i festius. Han tingut moltes obligacions i cap dret laboral", ha explicat la secretària d'Ocupació i Formació de CCOO del País Valencià, Ana GarcíaEn tot cas, des de CCOO s'han posat a disposició de totes aquelles persones que acudeixin al sindicat a exposar la seva situació. De fet, la resolució és encara molt recent i no se sap què farà la Generalitat amb les 28 persones sobre les quals Inspecció ha resolt en la seua última acta però ha recordat que tenen dret a reclamar per import de fins un any abans, que podria suposar un desemborsament prop de 84.000 euros en total.Aquesta actuació es desenvolupa en el marc de la campanya de CCOO del País Valencià 'Beques o treballes?', que pretén denunciar els abusos que es produeixen en les beques i explica els requisits que han de complir: la presència d'un tutor o tutora, l'existència d'un pla formatiu, un seguiment i una avaluació del treball realitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor