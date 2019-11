Els treballadors de TV3 convoquen noves vagues parcials a partir del 28-N

Els treballadors de TV3 han acordat per unanimitat un calendari de mobilitzacions per desbloquejar diversos temes laborals que reivindiquen des de fa diversos mesos. Segons han informat a través d'un comunicat del seu comitè d'empresa, els treballadors faran vagues parcials a partir del 28 de novembre en franges de prime time i que afecten diversos programes estrella de la cadena.El 28 de novembre de 14:30-14:45, 15 minuts en l'horari del Telenotícies MigdiaEl 28 de novembre de 21:00-21:15, 15 minuts en l'horari del Telenotícies VespreEl 2 de desembre de 12:00-12:15, 15 minuts en l'horari del Planta BaixaEl 4 de desembre de 20:00-20:15, 15 minuts en l'horari de l'Està PassantEl 10 de desembre de 8:00-8:15, 15 minuts en l'horari de Els MatinsEl 12 de desembre de 22:00-22:15, 15 minuts en l'horari del PolòniaEl 16 de de sembre de 14:45-15:00 15 minuts en l'horari del Telenotícies MigdiaEl 18 de desembre de 21:20-21:35 15 minuts en l'horari del Telenotícies VespreEl 20 de desembre de 16:00-16:15 15 minuts en l'horari de la telenovel·la Com si fos ahirEl comitè reivindica l'acord de 35 hores de conveni, la contractació necessària per a substitucions i pics de feina, una solució pels indefinits no fixos i un Pla de renovació de la plantilla que inclogui jubilacions parcials i contractes de relleu, sense perdre més plantilla.Als incompliments de temes laborals s'hi afegeix el malestar per la inestabilitat pressupostària i institucional que manté a TV3 i Catalunya Ràdio al mig de les pugnes entre els partits. Reclamem un Contracte programa plurianual que doni estabilitat i futur als mitjans públics.

