Més de 36.000 persones són acompanyades al final de la seva vida a Catalunya per La Caixa

Familiars i pacients són acompanyats en un dels moments més delicats de la vida, gràcies al programa de La Caixa Foto: La Caixa

La Caixa celebra els 10 primers anys del Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades havent atès més de 36.000 persones i més de 48.700 familiars a Catalunya. El desplegament del programa s'implementa a través d'una xarxa de nou equips d'atenció psicosocial (EAPS), i proporciona a les persones malaltes i als seus familiars una atenció càlida i personalitzada que complementa la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan en hospitals i domicilis.El seu èxit roman a Catalunya gràcies a la seva implementació en 33 hospitals i centres sociosanitaris, a més de 42 equips d’atenció domiciliaria, tots a través de nou EAPS que pertanyen a vuit entitats de les quatre províncies formats per equips de psicòlegs, treballadors socials, metges, agents pastorals i voluntaris. A nivell estatal, les xifres de persones ateses pel programa de La Caixa encara són més altes: prop de 175.500 pacients i més de 240.000 familiars.El president de la Fundació Bancària "la Caixa" i impulsor de la iniciativa i el Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, Isidre Fainé, afirma que aquest genera consciència social sobre "el dret humà de rebre un acompanyament de qualitat". "Perquè la mort forma part de la vida, i sentir-nos preparats i estimats abans de morir és tant o més necessari que davant de qualsevol altra situació vital", assegura Fainé.

