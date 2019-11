La Generalitat inaugura el nou Palau de Justícia de Tortosa

Jornada de portes obertes, aquest dissabte

Dia: dissabte 23 de novembre

Hora: des de les 10 fins a les 11.30 (quan es permetrà l’entrada al darrer grup)

Punt de trobada: Plaça del Estudis, davant la porta principal del nou edifici

La visita es gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Entrada del nou Palau de Justícia de Tortosa Foto: Departament de Justícia

El nou Palau de Justícia de Tortosa ja és una realitat. Es tracta d’unes instal·lacions que responen a una llarga reivindicació dels diferents actors jurídics del Baix Ebre. Suposen una inversió de 5,1 milions d’euros i són les úniques dependències judicials de nova planta que el Departament de Justícia ha construït a tot Catalunya.Aquest dissabte, just abans de la inauguració, hi haurà una jornada de portes obertes al públic amb visites guiades a les instal·lacions. Serà des de les 10 h fins a les 11.30 h -que és quan es permetrà l’entrada al darrer grup- i no cal inscripció prèvia. Les visites permetran als ciutadans interessats conèixer, entre d’altres, les sales on se celebren les vistes, les sales on es fan les rodes de reconeixement i les sales de medicina forense, on es realitzen les autòpsies.L’acte d’inauguració començarà a les 12 h a la plaça dels Estudis, just davant de l’accés principal de les noves dependències, i comptarà amb la presència de diferents autoritats del Govern, de l’Administració local i del món judicial.El nou equipament té una superfície útil de més de 3.500 metres quadrats, distribuïts entre una planta baixa i tres pisos d’alçada. D’aquesta manera, les dues seus judicials de Tortosa sumen més de 7.700 metres quadrats. És a dir, que el conjunt dels jutjats disposa ara de pràcticament el doble d’espai que fins a la data.La construcció d’aquestes noves dependències també han suposat una reurbanització de la plaça dels Estudis i d’una placeta al carrer Sant Felip Neri. Aquests nous espais públics fan de nexe entre els dos edificis i formen part del nou pol judicial de Tortosa, que contribuirà a la regeneració del nucli antic.Les noves instal·lacions preveuen espais específics i circuits diferenciats per protegir les víctimes i els testimonis. L’objectiu d’aquest disseny és evitar que la visita als jutjats signifiqui, de nou, una experiència traumàtica per a les persones que han estat objecte d’un delicte.El partit judicial de Tortosa presta servei a 14 municipis que pertanyen a la comarca del Baix Ebre, amb una població total del partit judicial de prop de 80.000 habitants, dels quals 34.000 pertanyen a Tortosa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor