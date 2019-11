Declara un dels detinguts per la policia francesa durant els talls convocats per Tsunami Democràtic

Primera citació per declarar a Perpinyà els detinguts de la setmana passada per la @gendarmerie al tall de la frontera.



Solidaritat nord sud del poble català ✊🏼 pic.twitter.com/2N58v5Oik2 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) November 18, 2019

Un dels detinguts pel tall de l'AP-7 a la frontera ha declarat aquesta tarda davant de la policia francesa a Perpinyà, a la Catalunya del Nord. El jove de 34 anys, resident a la Molina (Cerdanya), ha admès que va participar a la mobilització convocada pel Tsunami Democràtic de la setmana passada però ha insistit que era una convocatòria pública i que no va tenir res a veure amb l'organització de l'acció.És un dels 18 detinguts per la policia francesa acusats de pertorbar la circulació. Segons ha explicat Alerta Solidària, alguns d'ells ja van declarar després que els detinguessin i d'altres es van acollir al seu dret a no fer-ho perquè no tenien advocat. A més del jove que ha declarat avui, està previst que demà i dimecres ho facin dos més a les dependències de la Policia de Fronteres. Una trentena de persones s'han concentrat a les portes de la comissaria per donar-li suport.

