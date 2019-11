Els bisbes espanyols demanen que es mantingui la unitat constitucional davant «la temptació del caos»

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez Pérez, ha demanat aquest dilluns en la sessió inaugural de l'Assemblea Plenària, que la ''temptació del caos no prevalgui mai sobre la unitat'' assegurada per la Constitució. Blázquez ha recordat la transició com un període amb un ''horitzó de futur ple d'incerteses'' en què la redacció de la Constitució va donar lloc a la reconciliació i a una ''concòrdia de tots'' que considera un ''bé inestimable dins de les legítimes diversitats''.Per Blázquez l'èxit d'aquell moment va ser ''motiu de serenitat'' que no pot ser ''custodiat trencant l'acord'' amb què va ser aprovat. Així ha recordat que la transició va ser un moment en que es va aconseguir trobar un ''consens'' que ha permès conviure ''amb llibertat i respecte''. Pel president de la CEE, en aquest ''ambient'' es va poder elaborar una Constitució ''escoltant tothom i sense excloure ningú'', de manera que es va poder ''aclarir'' l'horitzó.Blázquez creu que seria ''preocupant desconèixer i subestimar'' aquest ''moment fonamental'' de la història contemporània d'Espanya, i destaca que la Constitució ''no té data de caducitat, ni està limitada'' sinó que està oberta a les reformes per les quals ella mateixa indica el procediment. Pel president de la CEE, els darrers dies persones amb responsabilitats polítiques han fet manifestacions sobre la situació actual que generen ''certa confusió'' i que ''freguen amb freqüència'' determinats aspectes fonamentals de la Constitució del 78.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor