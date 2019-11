El sopar dels empresaris ensopega amb el protocol

Foment del Treball ja té la ma trencada a l'hora d'intentar refer ponts entre els governs català i espanyol, que aquest dilluns s'han vist les cares a Barcelona. Però avui el sopar dels empresaris ha ensopegat amb el protocol. En l'inici de l'acte, estava previst que intervinguessin el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i el president Quim Torra, que com a tal és el màxim representant de l'Estat a Catalunya. Però Pedro Sánchez ha delegat la seva representació en Calviño, i al fer-ho ha relegat Torra, "condemnat" a parlar abans de la ministra.El president català ha rebutjat assistir a un encontre, el dels Premis Ferrer Salat, que l'any passat ja van estar generats d'incertesa sobre la presència o no de Torra. En aquella ocasió, però, tots dos presdients van coincidir, i abans de trobar-se amb els empresaris, van celebrar la trobada de Pedralbes, amb la declaració feta pública que avui ha reivindicat Pere Aragonès.Estava previst que Torra finalment assistís, però no ha estat així. La figura del president de la Generalitat és vista cada vegada com a més llunyana per la immensa majoria de l'empresariat. Aquest vespre, un empresari ho expressava d'una manera molt gràfica: "És com un camió enmig de la carretera". La incomoditat del president de la Generalitat quan es tracta de participar en actes amb empresaris o sectors econòmics també és manifesta.L'altre focus d'interès de la trobada de Foment -més de 500 assistents, que representen el 70% del PIB català- han estat els dirigents d'Esquerra Republicana. Un soci de Foment explicava a l'entrada que "tothom està pendent del que faci ERC davant la investidura i de si sabrà o podrà ser actor d'estabilitat". Moltes coses han hagut de passar en aquest país perquè des d'àmbits empresarials es vegi amb confiança el paper que pugui jugar ERC. Un fet que ja es va percebre amb motiu de les darreres Jornades de Sitges del Cercle d'Economia.La patronal catalana es va pronunciar així que es va saber el preacord signat entre el PSOE i Podem, i va avalar l'entesa al definir com a acte de "responsabilitat" l'acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Per Foment, la prioritat és disposar d'un govern a l'Estat el més aviat possible.

