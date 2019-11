Barcelona posarà un telèfon d'urgència per atendre els casos de violència sexual

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un nou servei específic d'atenció telefònica d'urgència, psicològica i social per atendre casos de violència sexual les 24 hores del dia. Oferirà una primera atenció i derivarà les persones ateses cap a cadascun dels serveis específics quan sigui necessari.A més, el consistori també ha preparat una campanya de comunicació que interpel·la els homes a trencar el silenci sobre la violència masclista. Són tres vídeos on es pot veure com actua un home quan veu una situació de violència exercida per un altre i s'atreveix a plantar-li cara. Les situacions triades són quotidianes i realistes: uns amics que intercanvien la foto íntima d'una noia per les xarxes socials, un home que assetja verbalment una noia de nit al carrer i un pare que controla la seva dona en presència del fill comú. El lema és 'El present és feminista'.El govern municipal ha preparat un seguit de mesures en aquest àmbit. Es definirà un protocol de prevenció, detecció i comunicació d'agressions i assetjament sexual a les dones al transport públic, ja que el 42% de les usuàries diu haver patit tocaments.L'Ajuntament definirà un model d'estands mòbils que incideixin en diferents zones d'oci nocturn de la ciutat. Ja funcionen al Front Marítim i a les Festes de la Mercè. Es reforçaran les actuacions dirigides a les escoles però també es potenciaran les iniciatives dirigides a altres col·lectius, com la gent gran o les famílies. També s'implementarà un programa pilot sobre violències de gènere online.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor