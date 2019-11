VÍDEO L'actor madrileny que aprèn català «per amor»

▶️L'@AdrianExpositoY és actor i està molt acostumat a fer càstings, així que ens ofereix una classe magistral en directe 😉 #KatalonskiTV3 https://t.co/k7O9QweziB pic.twitter.com/aAuae2ttPa — Katalonski (@KatalonskiTV3) November 17, 2019

El programa de TV3 Katalonski explora el món en la recerca de persones que estan aprenent català per diferents motius. Algunes ho fan per necessitat, altres per les relacions que tenen amb catalans o fins i tot per amor. Aquest és el cas d'un actor madrileny que va aterrar a Catalunya fa anys per a rodar una pel·lícula i la llengua catalana el va enamorar.Adrián Expósito, conegut en l'actualitat per ser membre del repartiment de El secreto del puente viejo, una novel·la televisiva que s'emet per Televisió Espanyola, explica que "li agrada molt" el català. A més, Expósito assegura, en un càsting, que un dels motius per parlar català va ser l'amor, ja que en terres catalanes es on va conèixer la seva ex parella.

