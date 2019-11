El PSOE i ERC defineixen una negociació bilateral per a la investidura

Una setmana després de l'abraçada de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per segellar la intenció de forjar un govern de coalició , el PSOE comença a activar la maquinària per aconseguir atraure l'abstenció d'ERC. Socialistes i republicans ja estan dissenyant els seus equips negociadors per tal d'aconseguir arribar a una entesa. Els primers necessiten de forma imperiosa els vots necessaris per retenir la Moncloa; els segons, una taula de diàleg per encarrilar políticament el conflicte català. Tot i que el PSC i els comuns s'arromangaran des de Catalunya per aplanar el camí de l'acord amb un acostament als republicans amb qüestions com els pressupostos de la Generalitat, seran el PSOE i ERC els que directament s'asseuran cara a cara per explorar fins a quin punt hi ha marge per a l'abstenció dels independentistes. Podem no participarà directament en aquesta interlocució: entén que, d'entrada, l'han d'encapçalar els socialistes."Respectem el lideratge de Pedro Sánchez i del PSOE, que és el partit que liderarà el govern. És Sánchez qui està mantenint aquestes reunions", ha dit aquest dilluns la portaveu de la direcció de Podem, Noelia Vera. Tant socialistes com els d'Iglesias sotmetran a consulta de les seves bases el preacord assolit. El PSOE ho farà entre el 22 i el 23 de novembre i Podem entre el 23 i el 26 de novembre.El disseny de la negociació entre el PSOE i ERC es preveu, doncs, bilateral, una situació que dista de la que es va donar sis mesos enrere en la investidura fallida, quan Sánchez es va resistir a explorar una entesa amb els independentistes. En aquests moments, per part del PSOE, és la portaveu al Congrés, Adriana Lastra, qui porta la veu cantant. A l'espera de si finalment s'asseu o no en la taula per explorar acords, també Iván Redondo, cap de gabinet de Sánchez, està tenint un pes cabdal en la definició de l'estratègia negociadora. Fonts de la direcció del PSC corroboren que les converses amb ERC es lideraran des de Ferraz i que, en paral·lel, s'anirà informant el partit de Miquel Iceta de com evolucionen.Els d'Oriol Junqueras, per la seva banda, estan també definint el seu equip d'interlocució. Hi serà Rufián i, probablement, també la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta. Socialistes i republicans no tenen clar encara si es produirà o no una altra reunió aquesta setmana, però dijous passat Lastra i Rufián es van emplaçar a seguir-se trobant després d'un primer contacte que no ha fet moure el "no" d'ERC a la investidura.Precisament Vilalta ha marcat perfil aquest dilluns definint el perímetre de la taula de diàleg que demanen a Sánchez . "Volem parlar entre iguals i de tot", ha advertit la portaveu. Els republicans busquen que es creï un espai d'intercanvi verbal sense condicions de renúncia prèvies on els independentistes puguin exposar sense vetos el seu projecte.A més de la filosofia que ha de tenir la taula de diàleg, ERC aspira a que sigui realment operativa amb la definició d'un calendari i d'un mecanisme que garanteixi el compliment dels actors. Vilalta ha esquivat parlat de la figura del relator, conscient que trepitja ulls de poll dins del PSOE i que va ser un dels motius pels quals va saltar pels aires el compromís de Pedralbes.Si una cosa admeten totes les parts en negociació és que el calendari judicial suposa una cursa d'entrebancs inevitable per a les converses sobre la investidura. El judici per desobediència del president Quim Torra celebrat aquest dilluns n'és un exemple . A les portes del TSJC, el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dit que la vista celebrada aquest dilluns és un dels elements per "prendre consciència" sobre el paper que s'ha de jugar en la investidura. De fet, ha definit la situació com una "oportunitat per fer valer els vots davant la repressió".Més enllà del judici a Torra, però, altres cites judicials poden enterbolir encara més el diàleg per explorar els suports a Sánchez. I és que la data que en aquests moments sospesen el PSOE i Podem per a la sessió d'investidura és el 16 o el 17 de desembre. Just el dia 16 se celebra a Brussel·les la vista per decidir sobre l'euroordre d'extradició de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. No hi haurà un veredicte definitiu, però tant per a JxCat com ERC pot ser una dificultat afegida haver-se de pronunciar sobre la investidura abans de la vista i sense conèixer si el tribunal es pot pronunciar en un sentit més o menys favorable.En tot cas, la intenció dels republicans és arribar a teixir un "consens estratègic" sobre la investidura tant amb Junts per Catalunya com amb Bildu i el BNG. Consideren lògic l'interès compartit amb el partit de Carles Puigdemont de canalitzar el conflicte polític a través d'una taula de diàleg, tot i que els dos partits se segueixen mirant de reüll de cara a les catalanes. De portes endins, els de Junqueras donen per fet almenys la coordinació amb l'esquerra independentista basca com ja van fer durant l'anterior investidura fallida.

