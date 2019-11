La sentència dels ERO andalusos impacta en les negociacions per la investidura de Sánchez

PP, Vox i Ciutadans aprofitaran la sentència, especialment si és condemnatòria, per criticar Sánchez i el PSOE

Onze mesos després d'un dels judicis més importants de la democràcia espanyola i, concretament, de la història del PSOE, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ja té a punt la sentència del cas dels ERO. Està previst que es notifiqui a les parts aquest dimarts al migdia i l'objectiu -complicat, tenint en compte el precedent de la sentència del procés- és que no es filtri abans a la premsa.La sentència, que fa referència a la peça política dels ERO, afecta una vintena d'ex-alts càrrecs de la Junta d'Andalusia, encapçalats pels expresidents Manuel Chaves i José Antonio Griñán, entre els anys 2000 i 2009. Els dos dirigents socialistes es van donar de baixa del partit l'any 2016, poc després de ser processats en el cas que avui ha de començar a esclarir-se. Tots dos són els pares polítics de Susana Díaz, cap de files PSOE andalús i que, al desembre, va deixar el càrrec com a màxima dirigent andalusa després del pacte entre el PP, Ciutadans i Vox per investir Juan Manuel Moreno com a president.El veredicte de la justícia andalusa tindrà una evident derivada política. Arriba en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez que, després de tancar contra tot pronòstic un acord amb Podem la setmana passada, busca ara suports per arribar a la majoria absoluta o, com a mínim, a la majoria simple en segona votació.PP, Vox i Ciutadans aprofitaran la sentència -especialment si és condemnatòria- per criticar Sánchez i el PSOE, i miraran d'enfonsar els socialistes andalusos, a l'oposició des de les passades eleccions autonòmiques, que els van deixar fora de la Junta per primer cop en quaranta anys. Per la seva banda, Podem estarà també en el punt de mira per haver tancat un acord de govern a l'Estat amb un partit esquitxat o directament condemnat per corrupció.El tribunal va deixar vist per a sentència el cas dels ERO el passat desembre després de més de 152 sessions i quasi un any de judici. La sentència, redactada pel magistrat Juan Antonio Calle, tindrà unes 1.700 pàgines, segons va avançar el TSJA, i podria concloure que existia una xarxa clientelar dels governs andalusos a traves de les polítiques d'ocupació.Aquesta és, de fet, la tesi de la Fiscalia, que sosté que existia una sistema "inadequat i improcedent" per tal de mantenir-se en el poder. A Chaves i Griñán se'ls acusa de delictes de prevaricació i malversació, i podrien acabar condemnats a penes de deu anys d'inhabilitació, el primer, i de sis anys de presó i trenta d'inhabilitació, el segon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor