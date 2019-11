Les cambres catalanes urgeixen nous pressupostos al Govern

El Consell General de Cambres s'ha reunit a Terrassa on ha aprovat un comunicat unitari on considera "imprescindible" que Catalunya compti amb un pressupost aprovat per l'any 2020 "el més aviat millor". En el text demanen que el pressupost "permetrà desenvolupar iniciatives imprescindibles per a l'economia que fa massa temps que estan en espera"."Cal que el Govern formuli propostes que prioritzin l'estimula a l'activitat econòmica i l'alleujament de les restriccions que s'han operat en molts àmbits de la despesa social", asseguren els presidents de les cambres catalanes.Consideren que cal potenciar la internacionalització, "per combatre l'impacte negatiu sobre el comerç mundial de fenomens com el Brèxit o la pujada d'aranzels i altres mesures que empitjoren els fluxos internacionals de mercaderies". També creuen indispensable el suport de la innovació o millorar el finançament de les universitats, mirant de vincular-ho a la millora de la connexió Universitat Empresa.El foment de la Formació Professional per avançar en la presència de la FP Dual i la millorade la predicció de les necessitats futures del teixit empresarial o l'impuls a les infraestructures estratègiques per a la competitivitat empresarial "posant èmfasi en la dinamització de les àrees rurals i propiciar el reequilibri territorial", són dos requisits més de les cambres catalanes.Així doncs, demanen al Govern que "acceleri la presentació d'una proposta i al conjunt de les forces del Parlament que acullin la proposta de forma constructiva i arribin als acords necessaris per a garantir la normalització de l'escenari pressupostari i la recuperació dels projectes i actuacions, que malgrat que tenen una important acceptació, que fa massa temps que no es poden realitzar".

