Barcelona tindrà tres radars de tram nous aquest 2020

Més radars

El director de Mobilitat, Adrià Gomila, ha dit que una prioritat del pla és reduir l'excés de velocitat, el que explica l'ús de "radars mòbils pedagògics" com el que s'ha instal·lat a la superilla de Sant Antoni.a A més que es preveu instal·lar nous radars de tram a la ronda Litoral, al Túnel de la Rovira i al Túnel de Badal.



El director de Mobilitat, Adrià Gomila, ha dit que una prioritat del pla és reduir l'excés de velocitat, el que explica l'ús de "radars mòbils pedagògics" com el que s'ha instal·lat a la superilla de Sant Antoni.a A més que es preveu instal·lar nous radars de tram a la ronda Litoral, al Túnel de la Rovira i al Túnel de Badal.

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà radars de tram al Túnel de Badal, al Túnel de la Rovira i a la ronda Litoral de cara el 2020. Aquesta decisió s'emmarca dins del nou Pla de Seguretat Vial 2019 -2022 que ha presentat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. L'objectiu és reduir en un 20% el nombre de víctimes mortals de tràfic i en un 16% el dels ferits greus.De cara el 2022 es situar-se per davall de les 18 víctimes mortals i no superar els 167 ferits greus,sobretot després que aquest 2019 ja s'hagin registrat 19 víctimes mortals: 11 motoristes, sis vianants, un ciclista i un conductor de turisme. El pla té 95 mesures i 124 accions en àmbits com l'educació, la correcció de conductes i actuacions assistencials i tècniques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor