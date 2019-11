Un viatge d'aventura per Alaska i el Yukon obre el 37è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

Fragment d'una pel·lícula que mostra la duresa per travessa els territoris d'Alaska i el Yukon Foto: ACN

La 37a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló posa el focus en els territoris poc coneguts d'Alaska i el Yukon. El nou format, que posa l'accent en un indret desconegut del planeta, ja es va iniciar l'any passat amb la Patagònia com a fil conductor de moltes projeccions i activitats. Sense deixar de banda la part esportiva, la sessió inaugural de divendres va voler anar més enllà de l'alpinisme i va combinar fragments cinematogràfics amb el testimoni, entre d'altres, de l'escriptor Jordi Canal-Soler o el fotògraf Oriol Alamany, que han relatat les vivències a la zona a través dels seus viatges.Aquest any l'alpinista català Òscar Cadiach serà guardonat amb la Flor de Neu d'Honor per la seva carrera alpinística i per la seva trajectòria com a realitzador de documentals, el proper 21 a les 9 del vespre al teatre Cirvianum.La proposta Alaska i el Yukon. L'última frontera va inaugurar aquest divendres al vespre la primera jornada del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, que s'allargarà fins el proper 24 de novembre. Després d’obrir una nova etapa l’any passat amb el canvi de format del festival i la tria d'un territori per descobrir del planeta - la Patagònia-, aquesta vegada el certamen s'ha fixat en l’extrem nord-oest d’Amèrica.A través de vídeos, fotografies i entrevistes, l’acte d’obertura es va centrar en el territori d'Alaska i el Yukon, l'exploració de la zona per part d'aquells que l'han visitat i la història i la cultura d'aquesta regió del planeta. A banda dels testimonis de l'escriptor Jordi Canal i del fotògraf Oriol Alamany, la inauguració també va comptar amb l'actor i creador de la cursa de trineus Pirena, Pep Parés i l'alpinista especialitzat en travesses àrtiques, Carles Gel.En declaracions a l'ACN, el fotògraf Oriol Alamany explicava que tot i la vessant més salvatge que tothom pugui tenir al cap sobre Alaska i el Yukon, es tracta d' un lloc "tremendament explotat per l'home durant la febre de l'or o la colonització". De fet, "hi ha zones on l'impacte dels humans és molt gran i es pot veure clarament, mentre que en d'altres zones hi ha molt poc impacte".Com Alamany, l'escriptor Jordi Canal va viatjar fa deu anys a la zona i en va escriure un llibre: Terres del nord. Allà Canal hi explica el seu viatge a través d'entrevistes amb la gent que hi viu. A Alaska i el Yukon hi conviuen inuits, cercadors d'or i treballadors de petrolieres. Hi ha dies que no veuen el sol o que poden estar perfectament a 40 graus sota zero, explicava Canal perquè el públic es fes una lleugera idea de tot el que comporta viure a la zona. Sobre la gent, l'escriptor va explicar que hi ha persones de tribus locals, que estan molt acostumats a aquestes condicions de vida, però també hi ha persones d'altres punts del Canadà o els Estats Units que hi van "perquè volen viure de manera desinteressada, en un lloc on la taxa de criminalitat és molt baixa i molt a prop de la natura salvatge".El director del festival, Joan Salarich, destacava la defensa que vol fer el certamen de territoris com Alaska i el Yukon, llocs que, com en altres parts del món, pateixen per culpa de la pressió humana. "Alaska és un país ric i immens, però la riquesa es troba sota terra. Qualsevol que vulgui explotar la terra, l'ha de maltractar", deia Salarich. "I nosaltres ho volem denunciar", afegia.L'exposició central del festival posa la mirada en una de les grans problemàtiques que han castigat les regions d'Alaska i el Yukon. El 1896, en descobrir que al fons del riu Klondike s'hi amagava or, milers de persones van deixar-ho tot i de manera desfermada van anar a la recerca d'aquest metall amb unes condicions molt dures. L'exposició "L'Or del Klondike", produïda per la Fundació del Festival i ubicada al foyer del teatre Cirivanum, recopila fotogrames i fragments d'aquest material iconogràfic, però també fotografies històriques d'aquell viatge.Per la seva part, la biblioteca Dos Rius de Torelló manté el programa d'activitats paral·leles durant els dies del certamen, amb propostes diàries. Entre les activitats, destaquen les conferències de l'escriptor Jordi Canal-Soler i el fotògraf Oriol Alamany.En l'espai "off" del festival, el certamen posa en marxa una mostra de vins amb l’objectiu de donar a conèixer cellers que tenen en comú una particularitat: el cultiu de varietats de raïm amb una viticultura gairebé heroica condicionada pel terreny, ja sigui per l’alçada, com pels costers o per la impossibilitat que el procés sigui mecanitzat.

