Francisco González es defensa pel cas Villarejo: «El BBVA treballa de forma íntegra»

El expresident del BBVA Francisco González ha defensat l'actuació de l'entitat financera i dels seus directius aquest dilluns en declarar durant dues hores i mitja davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. L'exbanquer està investigat per suborn i revelació de secret pels contractes de l'entitat amb el Grupo Cenyt, una empresa del comissari José Manuel Villarejo."Un cop acabi aquesta investigació quedarà molt clar que el Grup BBVA i els seus directius han treballat sempre de manera íntegra i d'una manera exemplar", ha afirmat en una breu declaració als mitjans de comunicació en què no ha exclòs que es pogués haver produït "alguna conducta irregular de caire individual" que ha afirmat desconèixer.González ha assegurat el maig del 2018 l'entitat va tenir coneixement dels treballs del BBVA amb l'empresa de Villarejo, i de seguida es va obrir una investigació per "determinar l'abast dels treballs".

