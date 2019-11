El PSOE apel·la a la «maduresa» de l'independentisme per desbloquejar Espanya

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha apel·lat aquest dilluns a la "responsabilitat" i la "maduresa" de totes les forces, "també dels independentistes" per fer possible la governabilitat d'Espanya. "Tots els partits han de fer un esforç perquè aquest país tingui un govern aviat i quatre anys d'estabilitat", ha afirmat Calvo, que ha assegurat que el PSOE "ha fet un pas fins on hem pogut i toca als altres actuar amb responsabilitat".Ara, segons Calvo, seria "inacceptable" que la resta de forces no assumissin aquesta "responsabilitat". "En democràcia una cosa és donar suport a un govern, un altra formar-ne part, i una altra donar via lliure a la governabilitat", ha afirmat Calvo. Per tant, ha dit, "toca que tots posem per davant Espanya i per darrere els nostres interessos, i quan dic tots, dic també els independentistes", perquè "a ells també els toca vetllar de la manera que considerin oportú per la necessitat d'un país que de cap manera pot tenir cap altra cosa que un govern, i aviat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor