Espanya va vetar una visita del Parlament a Escòcia abans de les eleccions del 28-A

Espanya va vetar una visita del Parlament de Catalunya a Escòcia abans de les eleccions generals d'abril. L'excònsol espanyol a Edimburg, Miguel Ángel Vecino, va rebre l'ordre del ministeri d'Exteriors d'impedir aquest viatge organitzat pel vicepresident de la cambra catalana, Josep Costa, segons avança Vozpopuli i ha pogut confirmar l'ACN.Vecino assegura a l'ACN que no "compartia" aquest encàrrec del gabinet de Josep Borrell i remarca que li va "costar molts esforços" complir-la perquè els escocesos no volien posposar la visita. Des de la vicepresidència del Parlament confirmen que el viatge encara no s'ha fet, però matisen que el canvi de dates també es va fer, en part, per iniciativa seva. La diplomàcia espanyola també va pressionar per impedir una missió comercial escocesa a Catalunya i per aturar un viatge comercial d'empresaris catalans a Edimburg.Segons publica Vozpopuli, la Cambra de Comerç d'Edimburg volia millorar els llaços econòmics amb l'estat espanyol amb un primer viatge a Barcelona, però l'excònsol la va dissuadir alertant que després tindria "dificultats" per ser rebuda a altres cambres de comerç espanyoles. També va rebre instruccions del gabinet de Borrell per impedir una visita d'empresaris catalans a Escòcia.Les informacions publicades afirmen que el cap de gabinet del ministre Josep Borrell va preguntar a l'excònsol si podia garantir que els empresaris catalans que viatgessin a Escòcia no serien independentistes. Davant de la seva negativa, la mà dreta de Borrell va dir que "per evitar sorpreses" el cònsol havia "d'impedir aquesta visita i qualsevol altra".El Ministeri d'Exteriors va destituir el cònsol general espanyol a Edimburg el juny passat, després que Vecino afirmés en una carta que si Escòcia assolia la independència, no hauria "d'esperar a la cua" per tornar a la Unió Europea (UE). Les afirmacions les va fer després que el propi Borrell es pronunciés en una línia similar durant un esmorzar amb 'Politico' a Brussel·les.De fet, segons els documents filtrats per Vozpopuli, el mateix gabinet de Borrell va demanar a Vecino que reiterés a Edimburg la disposició del govern de Sánchez a reconèixer una Escòcia independent i que alertés de la negativa de la dreta espanyola a fer-ho.Vecino, que té interposada una demanda contra el ministeri per l'acomiadament, assegura en declaracions a l'ACN que ha rebut "una carta d'amenaces" des del ministeri d'Exteriors alertant que si es filtraven documents sobre la seva activitat ell seria "culpable" de diversos delictes.L'excònsol reivindica que gràcies a la seva feina les relacions d'Espanya i Escòcia van fer "un gir radical". El diplomàtic assegura que, quan es va reunir amb la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, aquesta li va dir que no volia "interferir en els afers espanyols", en referència a la situació a Catalunya. La líder de l'SNP també va afirmar que veia "desafortunat" el judici als líders independentistes, segons els documents publicats per Vozpopuli i que ha pogut confirmar l'ACN.Tanmateix, el govern espanyol va expressar la seva desconfiança en el canvi de postura dels independentistes escocesos. "No ens fiem d'ells", remarquen en un missatge a l'excònsol.Vecino admet que no sempre estava d'acord amb les "instruccions polítiques" que rebia d'Exteriors, com en el cas del viatge del Parlament. L'excònsol va veure "inoportú" que l'equip de Borrell l'encomanés a redactar un informe sobre totes les seves activitats a Escòcia per entregar-lo a l'eurodiputat Javier Nart."Per què havia de fer això? Eren activitats polítiques", lamenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor