«Això seguirà fins que els polítics s'asseguin»: 36 vespres seguits tallant la Meridiana

Els veïns de Sant Andreu fa més d'un mes que tallen la Meridiana. Foto: Albert Alemany

Una colla de diables va participar en el tall del divendres 15, quan la protesta feia un mes. Foto: Albert Alemany

Una imatge del tall a la Meridiana del divendres 15 de novembre. Foto: Albert Alemany

És la més longeva de les mobilitzacions contra la sentència. Des que es va conèixer el veredicte del Suprem, cada vespre un grup de veïns de Sant Andreu repeteix la mateixa acció. Es troben a la cruïlla de la Meridiana amb el passeig de Fabra i Puig, i quan el rellotge toca les vuit del vespre, creuen el pas de vianants i es planten durant tres hores, tallant el trànsit per visibilitzar el seu rebuig a la condemna als líders independentistes.va assistir al tall de divendres passat, quan la protesta feia un mes.Famílies amb nens i gossos, gent gran i estudiants conformen el gruix de la protesta. A uns metres de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra que vigilen el tall, dos infants juguen amb una pilota amb el seu pare. Només uns metres més enllà, un grup d'edat avançada treu una taula de càmping i unes cadires i comença a sopar. Mentrestant, un parell de noies joves ven entrepans "solidaris" a tres euros. Uns manifestants criden per la llibertat dels empresonats i agiten banderes. D'altres simplement xerren i comenten la situació política."Els primers dies no venia molta gent però des que vam sortir a TV3, va haver-hi més moviment", explica Mari Carmen, una dona de mitjana edat, veïna del barri, que acudeix a tallar la Meridiana des del primer dia amb el seu patinet. De la protesta destaca l'ambient "pacífic" i "familiar" i que per la Castanyada els manifestants van compartir cava i castanyes. Reconeix que els darrers dies de talls alguns participants han fet fogueres per combatre el fred i "l'asfalt no ho resisteix".Un altre veterà de la protesta és un noi jove que oneja una bandera dels Estats Units i afirma que es respon al nom de Wesley. "He vingut la majoria dels dies perquè és necessari tallar una de les vies principals de Barcelona perquè s'escolti que tenim dret a l'autodeterminació i no es posi a la presó la gent que busca això", relata.Per Margarida, una dona del barri de Navas que voreja la cinquantena i que ve amb el seu fill, és la quarta vegada que participa en el tall. "He vingut perquè fa dos dies va venir la Brimo i em va enfadar i estic per la independència, pels presos polítics i perquè hem d'exercir els nostres drets", ressalta.Marisa, veïna de Gràcia d'uns seixanta anys, acudeix al tall de la Meridiana per primer cop per "veure en directe" la protesta. "És una més de les convocatòries contra la sentència i per la gent detinguda i judicialitzada. Cada dia cau gent i és una manera de visibilitzar la situació", explica.Cap a les onze, els manifestants comencen a marxar i l'espai queda ocupat de seguida pels Mossos i pels serveis de neteja. Hores després, la Meridiana tornarà a col·lapsar per veïns dels barris del voltant. Pujada al seu patinet, Mari Carmen advertia: "Això seguirà fins que els polítics s'asseguin i comencin una negociació, i l'ideal seria que alliberessin els presos polítics, perquè és una injustícia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor