ERC emplaça Sánchez a moure's per una taula de diàleg amb calendari i garanties

Marta Vilalta: "Per ara no té voluntat política. Amb aquest PSOE no hi ha res a fer"

"Estem a l'espera del PSOE". Així responen els republicans quan se'ls pregunta sobre la investidura de Pedro Sánchez. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit que ERC té clar que el seu vot serà en contra i que, en tot cas, és el líder del PSOE "qui s'ha d'aclarir" i "qui s'ha de moure". En quin sentit? Els d'Oriol Junqueras demanen una taula de diàleg amb un calendari i en la qual hi hagi garanties que es compliran els acords que es prenguin."Volem parlar entre iguals i de tot", ha puntualitzat Vilalta, que ha precisat que el diàleg s'ha de produir "sense condicions" i, per tant, sense peticions de renúncies prèvies. Aquesta és, la mínima condició "democràtica" per intentar canalitzar per la via política un conflicte que, insisteixen, és de naturalesa política i no un "problema de convivència" com han reiterat des del PSOE.La permanent d'ERC s'ha reunit aquest dilluns una setmana després del tancament del preacord de govern de coalició entre el PSOE i Podem conscients que la seva abstenció és clau per fer viable l'entesa. Tots els actors, ha insistit Vilalta, han apuntat en la mateixa línia, que és la de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. "Per ara no té voluntat política. Amb aquest PSOE no hi ha res a fer", ha resumit sobre el posicionament que manté per ara el president en funcions. L'objectiu d'ERC en aquests moments, ha afegit, "no és facilitar cap investidura", sinó facilitar una resolució "democràtica i política" davant la crisi catalana.Els republicans es mantenen forts en la seva reivindicació tot assenyalant la debilitat en la qual està Sánchez. "Qui més tenen a perdre amb aquesta situació és el PSOE i no ERC. Nosaltres, elecció tras elecció, som més forts. Qui ha de moure's és Sánchez i el PSOE", ha subratllat. Si la situació és diferent al juliol, quan Gabriel Rufián va mantenir l'abstenció, és perquè no només hi ha hagut una sentència que ha condemnat nou líders independentistes, sinó que hi ha hagut un president que ha "aplaudit" la sentència, que ha "amenaçat" amb el 155, impulsat "mesures contra l'escola catalana" i proposat la penalització dels referèndums.ERC ja ha deixat clar que no és necessari un "pressing" de la resta de formacions perquè la seva finalitat és consensuar el posicionament amb la resta d'actors de l'independentisme català i basc. Vilalta ha defensat que cal una "unitat estratègica" i que precisament per això es reuniran amb JxCat i CUP però també amb Bildu i el BNG. "No podem caure en la uniformitat, però sí hem de treballar per a una unitat d'acció en allò que considerem imprescindible", ha afirmat.Just el dia en què el president de la Generalitat, Quim Torra, afronta el judici per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els republicans també ha assegurat que tanquen files amb la defensa dels drets fonamentals tenint present que està sent jutjat "per defensar la llibertat d'expressió". Un cop més, ERC ha assenyalat "la deriva autoritària" del govern espanyol.

