A l'espera d'una tongada de pluges

Els núvols seran abundants al NE i al terç sud, si bé disminuiran a la tarda. A la Val d'Aran estarà cobert, mentre que a la resta del territori dominarà el cel serè o poc ennuvolat. L'ambient serà fred.

— Meteocat (@meteocat) November 18, 2019

De cara d'aquest divendres es preveu l'entrada d'una borrasca que deixarà precipitacions arreu del territori pel seu pas. Tot i que encara hi ha força incertesa en el pronòstic i no se sap si aquestes pluges sols seran durant el mateix divendres o s'allargaran durant el dissabte. Al ser una borrasca més càlida la cota de neu es preveu que pugi per sobre dels 1.500 metres.Però abans que arribi el divendres es continuarà mantenint l'ambient d'hivern d'aquests dies. Així s'espera una setmana amb força dies de cel mig ennuvolat però amb poques opcions de més pluges o nevades fins divendres. A mesura que avancin els dies el clima s'anirà moderant, tot i que les temperatures no passaran els 15 graus. Dimarts i dimecres encara es preveuen glaçades però ja amb l'entrada de la borrasca s'anirà tornant més suau el temps.

