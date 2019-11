54 investigats per tallar la C-17 en rebuig a la sentència

Els Mossos d'Esquadra investiguen 54 persones pel tall de la C-17 a l'Ametlla del Vallès la nit del 16 d'octubre, segons ha avançat l'advocat d'un d'ells -Sergi Santacana- a El Món i ha confirmatamb un dels afectats.La policia ja hauria començat a trucar als manifestants que van ser identificats perquè anessin a declarar a comissaria i poder redactar l'atestat policial, pas previ al trasllat d'aquest atestat al jutjat.Els fets investigats van tenir lloc la tarda i nit del 16 d'octubre. Un grup de persones va tallar l'autovia durant més de cinc hores i, a quarts d'una de la matinada, van ser desallotjats pels Mossos. Segons explica El Món, als investigats se'ls hauria comunicat que declaren per participar en una manifestació amb encaputxats i on hi va haver llançament d'objectes cap als policies.

