Laura Rosel, nova directora d'Ara Llibres

“El present s’escriu a Ara Llibres.” Amb aquest lema com a premissa, l'editorial de no ficció líder en en català ha decidit reforçar el seu equip amb el fitxatge de la periodista Laura Rosel (Sabadell, 1980) com a directora. Es tracta d’un lloc de nova creació que té com a objectiu consolidar l’editorial Joan Carles Girbés continuarà al capdavant de la direcció editorial dels segells editorials de Som*, que inclouen Amsterdam en Ficció; Ara Llibres en No Ficció; i la Bernat Metge en l’àmbit dels clàssics.L'editorial aposta pel perfil periodístic de Rosel per reforçar les propostes editorials que estiguin al centre del debat públic, que generin opinió, que plantegin preguntes o que aportin solucions i que abasten el màxim de temes d’interès possible.Ara Llibres va néixer el 2002 amb l’objectiu de captar i potenciar el talent de Catalunya. Des del 2017, ha fet un procés gradual de reducció del 35% dels títols nous, fet que ha permès augmentar la visibilitat i les vendes globals un 50%. L’última setmana, segons dades de Libridata, tres títols d’aquesta editorial cooperativa encapçalen la llista dels més venuts.Laura Rosel va ser editora d’informatius a Ràdio Sabadell des del 2003 fins al 2007, any en què es va incorporar com a editora i presentadora de diversos programes de RAC1 i 8TV. El 2018 va presentar el programa de TV3 Preguntes freqüents. Des d’aquesta tardor copresenta el programa “Catalunya nit” de Catalunya Ràdio. Escriu entrevistes quinzenals amb personalitats d’actualitat per al diari Ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor